Пациентка загорелась во время хирургической операции в больнице Петербурга

Врачи проводили плановую травматологическую операцию, в ходе которой при использовании электрокоагулятора на операционном столе вспыхнули пары антисептика на спиртовой основе.

Пациентка получила ожог 1% поверхности тела в районе плеча и шеи. Дополнительное лечение не потребовалось: пламя потушили, операцию продолжили.

На момент подготовки публикации пациентку выписали. Ей рекомендовали обратиться за консультацией в НИИ им. Джанелидзе, чтобы минимизировать последствия ожогов. В Елизаветинской больнице началась служебная проверка.