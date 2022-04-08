Пациентка загорелась во время хирургической операции в больнице Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Врачи проводили плановую травматологическую операцию, в ходе которой при использовании электрокоагулятора на операционном столе вспыхнули пары антисептика на спиртовой основе.

Пациентка получила ожог 1% поверхности тела в районе плеча и шеи. Дополнительное лечение не потребовалось: пламя потушили, операцию продолжили.

На момент подготовки публикации пациентку выписали. Ей рекомендовали обратиться за консультацией в НИИ им. Джанелидзе, чтобы минимизировать последствия ожогов. В Елизаветинской больнице началась служебная проверка.

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08.04.2022 97
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