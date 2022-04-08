Женщина покусала антимасочницу в одном из супермаркетов Петербурга — видео

Потасовка двух женщин в петербургском магазине попала на видео. Все началось с отказа покупательницы надеть маску.

Запись с камеры видеонаблюдения оказалась в распоряжении портала 78.ru 8 апреля.

Две покупательницы в магазине «Дикси» на Советской улице вцепились в друг друга по весьма странной причине. Одну из них не устроило, что проходившая мимо женщина была без защитной маски. Этот факт она решила зафиксировать на камеру, но «антимасочнице» это не понравилось.

У одной из участниц внезапной ковид-разборки врачи зафиксировали ушибы, ссадины и даже укусы на пальцах руки.

Ранее наша редакция описывала подобный инцидент в одном из столичных супермаркетов. Правда, тогда конфликт произошел между продавцом и покупателем. Посетитель категорично отказывался надеть маску по просьбе сотрудника магазина и отправил ему в голову банку сметаны.

Не менее странный случай ivbg.ru освещал минувшим вечером. Петербуржцы делились кадрами продуктовых полок одного из магазинов города, на которых сливочное масло продавалось в кейсах на замке.