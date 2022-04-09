Идея бережного отношения и поддержки друг друга быстрыми темпами набирает популярность среди россиян. На Авито есть категория пользователей, которые предпочитают не просто дать вторую жизнь вещам, а сделать это безвозмездно. По данным Авито, в марте этого года количество объявлений с пометкой “даром” на сайте в России выросло на 9% по сравнению с февралем, а самым осознанным городом стала Москва. В Санкт-Петербурге в марте отдавали на 9% больше бесплатных товаров, чем месяцем ранее.

Рейтинг осознанных городов

Чтобы подарить вещам “вторую жизнь”, пользователи площадки все чаще делятся друг с другом различными товарами: от одежды до бытовой техники. Эксперты Авито выяснили, жители каких городов чаще всего передавали вещи в безвозмездное пользование в марте этого года.

Топ-10 городов с наибольшей долей предложения товаров “даром” в данной категории в марте:

Москва (14%) Санкт-Петербург (5,6%) Краснодар (2,4%) Казань (2,1%) Ростов-на-Дону (2%) Уфа (1,9%) Калининград (1,7%) Екатеринбург (1,4%) Новосибирск (1,3%) Хабаровск (0,2%)

В марте в Москве доля объявлений с пометкой “отдам даром” от всех бесплатных объявлений на сайте в марте составила 14%. На втором месте в рейтинге “осознанным городов” оказался Санкт-Петербург — в марте на площадке жители города разместили 5,6% предложений о безвозмездном шеринге товаров. Краснодарцы также заинтересовались такой инициативой — в городе делились бесплатными товарами 2,4% пользователей.

“Идея заботы об окружающем мире очень близка нашим пользователям и неразрывно связана с заботой о людях, и для них отдать вещь даром это возможность оказать ту самую поддержку здесь и сейчас с помощью Авито. Мы видим, что количество объявлений с пометкой “даром” увеличилось на 9%. Люди готовы безвозмездно передавать друг другу совершенно разные вещи — от одежды до велосипедов” – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Что отдают даром россияне?

Самой популярной категорией, где люди отдают вещи даром, стала категория “Для дома и дачи” — в марте товары для обустройства жилья отдавали на 24% чаще по сравнению с февралем. В рамках категории россияне больше всего передавали в безвозмездное пользование растения (+24), товары для ремонта и строительства (+15%), а также предметы мебели (+8%). Кроме того, жители России часто делились посудой (+7%) и бытовой техникой (+4%). В Санкт-Петербурге в марте товары категории “Для дома и дачи” размещали с пометкой “даром” на 8% чаще по сравнению с февралем. Жители города часто делились бытовой техникой (+15%), растениями (+8%), товарами для ремонта (+17%), мебелью (+7%) и посудой (+2%).

Товары категории “Личные вещи” также часто передавали в безвозмездное пользование — по сравнению с февралем их предлагали отдать даром на 7% чаще. Наибольший рост предложений был зафиксирован в разделе часов и украшений — в марте их “дарили” на 11% больше. Детской одеждой и обувью делились на 11% чаще, а предметами из раздела “Красота и здоровье” — на 9% больше. В Санкт-Петербурге личные вещи отдавали на 2% чаще по сравнению с февралем. Больше всего жители города делились часами и украшениями (+4%), а также одеждой и обувью для детей (+5%).

Заметен рост безвозмездных предложений и в категории “Хобби и отдых” — в марте такие товары размещали на 7% чаще, чем месяцем ранее. Наиболее популярным товаром для шеринга стали велосипеды, которые отдавали даром на 52% больше. Товарами для коллекционирования и спорта делились на 8% чаще соответственно. В безвозмездное пользование также часто передавали товары для охоты и рыбалки (+6%), а книги “дарили” на 4% больше. В Санкт-Петербурге в марте товары для хобби и отдыха отдавали на 12% чаще по сравнению с февралем. Велосипеды в городе размещали на 16% больше, а товары для коллекционирования и спорта — на 17% и 8% чаще соответственно. Товарами для охоты и рыбалки бесплатно делились на 6% больше, а книгами — на 5% чаще.