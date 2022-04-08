Ленобласть отправила гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР

В сборе предметов первой необходимости поучаствовали сотни жителей Ленинградской области, в том числе предприниматели, общественные деятели и члены политических фракций.
Заместитель председателя областного Законодательного собрания Татьяна Тюрина отметила, что это уже седьмой по счету гуманитарный груз, который отправило ленинградское отделение фракции «Единая Россия» – 2,5 тонны продуктов и 5 тонн медикаментов.
«Мы понимаем, как они сегодня там нужны. Наш низкий поклон медикам Донбасса, которые оказывают сегодня помощь не только в больницах, но и на переднем крае. Наши сердца со всеми, кто на Донбассе», – сказала Татьяна Тюрина
Всего Ленинградская область отправила более 70 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.
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04.03.2022 1575