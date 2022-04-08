Инфляция в России разогналась до 7,61%

В марте инфляция в России ускорилась до 7,61 %. В годовом выражении показатель остановился на 16,69 %.

Инфляция в России в марте этого года разогналась до 7,61%, а в годовом выражении — до 16,69%, передает в пятницу, 8 апреля, Росстат. Нынешний уровень месячной инфляции в марте оказался самым высоким с января 1999 года. Тогда показатель достиг уровня в 8,38%.

Продовольственная инфляция в России в месячном выражении также существенно выросла — с 6,73% в марте против 1,56% в феврале. Без учета плодоовощной продукции цены на продукты в прошлом месяце выросли на 5,59%.

В свою очередь, цены на овощи также увеличились:

В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 50,1%, капусту белокочанную – 39,8%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 27,4%, свеклу столовую – 24,7%, груши – 21,7%, виноград – 14,9%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%», — говорится в публикации Росстата.