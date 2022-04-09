Сергей Чепик: Петербург может провести первый в истории Кубок Содружества по плаванию

Международная федерация водных видов спорта сдалась под давлением общественности и одна из последних и запретила спортсменам из России и Республики Беларусь участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Однако Всероссийская федерация плавания нашла выход. В июле 2022 года пройдет первый в истории Кубок Содружества по плаванию. А с 24 по 29 апреля в Казани, по словам главного тренера сборной России Сергея Чепика в беседе с редакцией радио «Движение», будет проводиться отборочный тур для кубка – чемпионат России по плаванию.

«Это совершенно новые соревнования с участием россиян, белорусов и, возможно, пловцов из других стран, которые пройдут в конце июля. Место проведения нового турнира сейчас обсуждается», – высказался о Кубке Содружества Сергей Чепик

Поскольку выступить в новом состязании выразили желание множество спортсменов, на момент подготовки публикации разрабатываются отборочные нормативы.