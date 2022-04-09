Ученые разработали способ омоложения клеток кожи на 30 лет

Группе британских ученых из Института Бабрэма сделала открытие. С помощью метода можно запустить процесс омоложения. Клетки успешно выполняют эту задачу. Они начинают активно вырабатывать коллаген, тем самым восстанавливая ткани, сухожилия и кости.

Сами ученые назвали это открытие «прыжком во времени». Они уверены, что новая методика поможет бороться не только с естественным старением организма, но и с некоторыми хроническими и возрастными заболеваниями, от которых еще нет лекарства.

«Наши опыты стали большим шагом вперед в изучении феномена репрограммирования клеток. Мы доказали, что их можно омолодить без каких-либо утрат, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций», – заявил научный сотрудник Дилджит Гилл