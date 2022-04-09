Иномарка насмерть сбила девушку из Любани

По информации ivbg.ru, ДТП произошло 8 апреля около 14:00 на 602 километре трассы М-10 «Россия».
Автомобиль марки Peugeot, двигаясь из Санкт-Петербурга, сбил на регулируемом переходе 19-летнюю жительницу города Любань Тосненского района. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.
Водитель сам сообщил в полицию о ДТП. По предварительной информации, девушка пыталась пересечь дорогу на воспрещающий свет светофора.
Вам будет интересно
Днем, 17 февраля, женщина переходила дорогу уже на запрещающий сигнал светофора. Водитель внедорожника решил не уступать дорогу. Видео смертельного наезда публикует...
17.02.2022 1620