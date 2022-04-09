Иномарка насмерть сбила девушку из Любани

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, ДТП произошло 8 апреля около 14:00 на 602 километре трассы М-10 «Россия».

Автомобиль марки Peugeot, двигаясь из Санкт-Петербурга, сбил на регулируемом переходе 19-летнюю жительницу города Любань Тосненского района. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Водитель сам сообщил в полицию о ДТП. По предварительной информации, девушка пыталась пересечь дорогу на воспрещающий свет светофора.

Вам будет интересно
Иномарка насмерть сбила девушку из Любани Тосненский район, Санкт-Петербург, любань, Ленинградская область
Момент смертельного наезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Днем, 17 февраля, женщина переходила дорогу уже на запрещающий сигнал светофора. Водитель внедорожника решил не уступать дорогу. Видео смертельного наезда публикует...
17.02.2022 1620
Автор