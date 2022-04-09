Как сообщает telegram-канал Пул N47, Александр Дрозденко решил вопрос с возможным закрытием бассейна в Ивангороде после обращения местных жителей.

«Просим от лица наших детей, занимающихся плаванием, поддержать нас в проблеме скорого закрытия бассейна. К сожалению, город не в силах сам содержать такой объект. Сейчас активно просим губернатора Дрозденко, помочь в этой проблеме», – написали жители в соцсетях

Бассейн планировали закрыть к 1 мая. После вмешательства губернатора, Ленинградская область возьмет объект на баланс, и он продолжит работать.