Как сообщает telegram-канал Пул N47, Александр Дрозденко решил вопрос с возможным закрытием бассейна в Ивангороде после обращения местных жителей.
«Просим от лица наших детей, занимающихся плаванием, поддержать нас в проблеме скорого закрытия бассейна. К сожалению, город не в силах сам содержать такой объект. Сейчас активно просим губернатора Дрозденко, помочь в этой проблеме», – написали жители в соцсетях
Бассейн планировали закрыть к 1 мая. После вмешательства губернатора, Ленинградская область возьмет объект на баланс, и он продолжит работать.
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08.04.2022 164