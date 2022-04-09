Два самосвала с песком столкнулись возле Кингисеппа

По информации ivbg.ru, 8 апреля в 22:48 поступил сигнал о ДТП возле поселка Тарайка в Кингисеппском районе. Столкнулись два самосвала марки Howo с песком.

Одного из водителей – 37-летнего мужчину – пришлось деблокировать. Его госпитализировали в больницу Кингисеппа.

Возле Тарайки расположены песчаные карьеры. Рядом, возле порта Усть-Луга, ведется строительство завода «Русхимальянс».