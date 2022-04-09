Полиция со стрельбой задержала пьяного подростка за рулем иномарки в Сестрорецке

По информации ivbg.ru, 8 апреля около 23:30 на Приозерной улице в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД попытались остановить Skoda Yeti.

Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой полицейский произвел выстрел в воздух. Автомобиль удалось остановить возле дома № 42 по улице Мосина в Сестрорецке.

За рулем находился 17-летний местный житель без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования молодой человек отказался.