Митинг-концерт в поддержку российских ВС пойдет в Выборге

Автор: Александр Селиванов
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Мероприятие состоится на площади Выборгских полков.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что 11 апреля в 13:00 на площади Выборгских полков состоится митинг-концерт.

Сообщается, что мероприятие будет посвящено поддержке спецоперации на Украине и жителей Донбасса.

Известные песни в исполнении центра детского эстрадного искусства «Эльфы» и «Этно-культурного комплекса «Вереск» прозвучат в честь российских воинов храбро сражающихся на Украине.

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