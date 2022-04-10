Митинг-концерт в поддержку российских ВС пойдет в Выборге

Мероприятие состоится на площади Выборгских полков.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что 11 апреля в 13:00 на площади Выборгских полков состоится митинг-концерт.

Сообщается, что мероприятие будет посвящено поддержке спецоперации на Украине и жителей Донбасса.

Известные песни в исполнении центра детского эстрадного искусства «Эльфы» и «Этно-культурного комплекса «Вереск» прозвучат в честь российских воинов храбро сражающихся на Украине.