Последний день недели порадует петербуржцев теплой погодой

Следующая неделя начнется с очередного потепления.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в воскресенье в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие дожди.
Температура наружного воздуха составит +7…+9 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Отмечается, что в понедельник в город придет очередное потепление, осадков не ожидается.
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06.04.2022 227