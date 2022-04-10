Последний день недели порадует петербуржцев теплой погодой

Следующая неделя начнется с очередного потепления.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в воскресенье в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие дожди.

Температура наружного воздуха составит +7…+9 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Отмечается, что в понедельник в город придет очередное потепление, осадков не ожидается.