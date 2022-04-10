В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 178 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 апреля.
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 184 человек.
За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 540 человек. 33 жителя региона госпитализированы.
Отмечается, что за сутки один человек скончался в результате болезни.
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