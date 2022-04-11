Маленький мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил ожоги третьей степени в Шлиссельбурге

По информации ivbg.ru, 9 апреля около 16:30 в больницу Санкт-Петербурга из квартиры дома на улице Чекалова в Шлиссельбурге Кировского района был доставлен трехлетний мальчик.

Врачи диагностировали термические ожоги туловища третьей степени и оценили его состояние как тяжелое. По предварительным данным, ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком.