Маленький мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и получил ожоги третьей степени в Шлиссельбурге

По информации ivbg.ru, 9 апреля около 16:30 в больницу Санкт-Петербурга из квартиры дома на улице Чекалова в Шлиссельбурге Кировского района был доставлен трехлетний мальчик.
Врачи диагностировали термические ожоги туловища третьей степени и оценили его состояние как тяжелое. По предварительным данным, ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком.
Вам будет интересно
Минувшим вечером в городе был объявлен план "Перехват" для поимки четверых приезжих, похитивших в центре Петербурга молодую девушку. Об этом 5...
05.03.2022 5326