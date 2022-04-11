По информации ivbg.ru, 9 апреля около 12:00 в квартире дома на улице Знаменской во Всеволожске задержаны четверо местных жителей – молодых, нетрезвых и безработных.

Полиция полагает, что они, вооружившись битой, ограбили магазин на улице Малиновского. Их добычей стали коньяк и мясо.

Задержанных поместили в камеру. Двоим из них нахождение в изоляторе знакомо на практике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.