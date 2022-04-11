Движение на 8 трассах Ленобласти 12 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 57,96,98,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 673+300 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 1-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к МАПП Брусничное км 0-3 ограничение скорости движения в сторону Лен.обл. с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 75-79 ограничение скорости движения в сторону Лен.обл. с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

— км 165 ограничение скорости движения в сторону Лен.обл. с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 173 ограничение скорости движения в сторону Лен.обл. с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, автобусных остановок, катафотов;

А-181 «Магистральная»:

— км 8-20; км 113-118 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0 -37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

— км 27-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ШЗЭ;

— км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 74-72 ограничения скорости движения в сторону СПб. с 08:00 до 20:00, мойка ШЗЭ;

-км 37-56 ограничения скорости движения в сторону Лен.обл. с 08:00 до 20:00 , очистка п/ч от пыли и грязи;

— км 73-37 ограничения скорости движения в сторону СПб. С 08:00 до 20:00 , мойка СБО.