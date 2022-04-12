Стало известно, где на 12 апреля зафиксированы 167 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 167 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 апреля.
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30.10.2021 2206
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кингисеппском, Ломоносовском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Сельцо (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+12), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Энколово (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+14), Кузьмоловский (+6), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+1), Токсово (+3), пгт. им. Свердлова (+2), Лесное (+1), Рахья (+1), Ненимяки (+1), Верхние Осельки (+1), Куялово (+1), Токкари (+1), Касимово (+1), Кискелово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Глебычево (+2), Рощино (+3), Советский (+1), Селезнево (+1), Коробицыно (+1), Приветнинское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+13), Меньково (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+1), Даймище (+1), Куровицы (+1), Чаща (+1), Семрино (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+3).
- Лужский район: Луга (+7), Заклинье (+1), Володарское (+1), Ретюнь (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+10).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+3), Тельмана (+4), Тельмана (+2), Новолисино (+1), Трубников Бор (+1), Сельцо (+2).