Депутаты Ленобласти предлагают наказывать рублем самих же себя

Депутаты предлагают ввести ответственность за несвоевременное предоставление ответа на депутатский запрос

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня, 12 апреля, на заседании постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям депутаты рассмотрели инициативу своего коллеги Никиты Коваля («Единая Россия») о внесении изменений в областные законы «Об административных правонарушениях» и «О статусе депутата Законодательного собрания Ленинградской области».

Как пояснил разработчик законопроекта, граждане часто приходят за решением тех или иных вопросов к своему депутату в надежде с его помощью более оперативно получить ответ на тот или иной вопрос и решить свою проблему. Действительно, срок ответа на депутатский запрос или обращение в органы власти составляет 10 дней (с тем чтобы сам депутат мог ответить в свою очередь гражданину в 30-дневный срок, определенный законодательством), однако на деле он часто не соблюдается должностными лицами. И если на федеральном уровне за несоблюдение сроков предоставления ответов на запросы, например, депутатов Государственной Думы, предусмотрена административная ответственность, то на региональном уровне такой ответственности нет.

Для устранения существующего правового пробела Никита Коваль предлагает добавить в закон «О статусе депутата Ленинградской области» новую статью «Ответственность за невыполнение законных требований депутата, создание препятствий в осуществлении его деятельности и несоблюдение установленных сроков и порядка предоставления информации», а в областной закон «Об административных правонарушениях» – два новых состава административных правонарушений:

— невыполнение должностным лицом законных требований депутата либо создание препятствий в осуществлении его деятельности,

— несоблюдение должностным лицом установленных сроков и порядка предоставления информации, а также предоставление информации в неполном объеме или искаженном виде.

За первое правонарушение предлагается ввести штраф от 2 до 3 тысяч рублей, за второе – от 1 до 2 тысяч рублей.

Как считает инициатор законопроекта, «предлагаемые меры будут способствовать более оперативному рассмотрению обращений депутатов, депутатских запросов, качественной подготовке необходимых документов и материалов для осуществления депутатской деятельности, а также послужат механизмом «сдержек и противовесов» при принятии должностными лицами решений в отношении запросов депутатов».

По итогам рассмотрения законопроекта на комиссии депутаты единогласно согласились с предложением своего коллеги и решили рекомендовать Законодательному собранию принять законопроект в первом чтении, установив срок подачи поправок к нему до 1 июня 2022 года.