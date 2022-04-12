Депутаты Ленобласти предлагают увековечить память Шлиссельбургских десантов

Депутаты предлагают установить День памяти Шлиссельбургских десантов. Комиссия приняла решение поддержать законопроект сразу в трех чтениях.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня, 12 апреля, на постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике депутаты рассмотрели инициативу своих коллег о включении в перечень праздничных дней и памятных дат региона Дня памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года – 28 ноября.

Инициаторами внесения изменений в статью 2 областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области» выступили депутаты Андрей Гардашников, Родион Ким , Михаил Коломыцев, Олег Петров и Даниил Федичев .

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту установление 28 ноября Днем памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года нужно, чтобы увековечить память об этих важных военно-исторических событиях и их участниках для будущих поколений жителей Ленинградской области.

Утром 28 ноября 1941 года моряки под командованием пехотного офицера, майора Василия Маргелова двинулись на вражеские позиции. Сходу прорвав первую линию неприятельских окопов у Новоладожского канала, полк Василия Маргелова занял деревню Липки, подойдя к Староладожскому каналу. Тяжелый бой, иногда переходивший в рукопашный, продолжался больше суток. Эта десантная операция вошла в число наиболее драматических. Храбрость и отвага десантников, шедших практически на верную смерть в ноябре 1941 года, не позволила врагу войти в Ленинград.

Также необходимо отметить, что к 80-летию Шлиссельбургского десанта в память о героях нашей Родины в месте, где 28 ноября 1941 года произошла одна из первых попыток прорыва блокады Ленинграда, было установлено перевернутое каменное сердце, как символ страшных событий военных лет.

Комиссия приняла решение поддержать законопроект сразу в трех чтениях.