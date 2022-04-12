16-летний школьник лишился пальца под Петербургом из-за сильного ветра

Автор: Анастасия Щербакова
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Подростку оторвало средний палец руки резко захлопнувшейся дверью от сильного ветра.

Об этом стало известно порталу 78.ru во вторник, 12 апреля.

Несчастный случай с молодым человеком произошёл 10 апреля в магазине на улице Садовой в городе Металлострой. Школьнику прищемило левую кисть  захлопнувшейся от ураганного ветра дверью. В результате подростку ампутировало средний палец.

Подростка доставили в Детскую городскую больницу № 22 в состоянии средней степени тяжести. Полиция Металлостроя проводит проверку.

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