16-летний школьник лишился пальца под Петербургом из-за сильного ветра

Подростку оторвало средний палец руки резко захлопнувшейся дверью от сильного ветра.

Об этом стало известно порталу 78.ru во вторник, 12 апреля.

Несчастный случай с молодым человеком произошёл 10 апреля в магазине на улице Садовой в городе Металлострой. Школьнику прищемило левую кисть захлопнувшейся от ураганного ветра дверью. В результате подростку ампутировало средний палец.

Подростка доставили в Детскую городскую больницу № 22 в состоянии средней степени тяжести. Полиция Металлостроя проводит проверку.