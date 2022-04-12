Мишустин: в России продлят срок действия истекших водительских прав

Эту инициативу предложила ГИБДД, она будет реализована автоматически.

В министерстве экономического развития сообщили, что речь идёт обо всех водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го. Предполагается, что эти документы будут работать ещё три года после официальной даты окончания срока действия.

В Минэкономразвития отметили, что соответствующее постановление правительства уже разработано, однако дата его вступления в силу пока не обнародована.