Видео: странная спасательная операция развернулась на льду Карповки почти в центре Петербурга

Мужчина неизвестным образом оказался на льду водоема и во весь голос просил о помощи. Когда она прибыла, он хватал спасательный трос и выкидывал обратно.

Видео необычной спасательной операции на Карповке публикует редакция Mash на Мойке вечером, 12 апреля.

Мужчина «странствовал» на большей льдине и не мог выбраться. Судя по происходившему далее, делать это он и не планировал. Петербуржец звал людей и ждал помощи. Когда прибыли полицейские и МЧС, «утопающий» хватал спасательный трос и выбрасывал его назад.

К спасению пришлось привлекать водолазов. Перед этим один из полицейских разделся и отправился вплавь за мужчиной. Даже после этого петербуржец не хотел «пришвартовываться» к берегу. К счастью, спасательная операция завершилась успешно. Вероятно, теперь пловец расскажет полицейским, к чему был приурочен перформанс на льду.