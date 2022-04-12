Немецкий владелец OBI продаст российскую сеть местному инвестору

Международная торговая сеть OBI сообщила, что продает свои магазины в России бизнесмену Борису Любошицу с сохранением рода деятельности и рабочих мест.

Немецкая торговая компания Obi GmbH, владеющая сетью хозяйственных магазинов, заявила о продаже своего бизнеса в России. Об этом сообщают «Ведомости».

Компания заявила, что готова передать бизнес в России в доверительное управление российскому инвестору, который и будет заниматься его развитием на территории страны — скорее всего, с последующем отказом от товарного знака. Магазины будут проданы инвестору при условии сохранения рода деятельности и рабочих мест.

По словам партнера, участвующего в сделке адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, ретейлер передаст бизнес в доверительное управление бизнесмену, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Данную информацию также подтвердили в «Сезар консалтинг». Сделку между Obi GmbH и Любошицем должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Соответствующее ходатайство будет направлено в ближайшее времяю