Фото: любители масла и сыра украли масло и сыр из магазина в Петербурге

Сотрудники Росгвардии 11 апреля в 20:55 получили сообщение о бегущих по улице мужчинах с пластиковыми продуктовыми корзинами.
Фото: vk.com/rosgvard78
Увидев автомобиль вневедомственной охраны, они попытались скрыться во дворах, но безуспешно. Их задержали на проспекте Стачек. В корзинках находились 10 упаковок масла и 14 кусков сыра.
Росгвардейцы выяснили, что пятью минутами ранее мужчины украли продукты из супермаркета. Похищенное изъято. Оба задержанных – уроженцы Великого Новгорода.
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