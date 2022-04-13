Видео: полуголая женщина избила и порезала знакомую, а потом пошла гулять по Петербургу с ножом в руке

По информации ivbg.ru, 12 апреля около 13:00 в квартире на улице Малая Зеленина в Санкт-Петербурге во время конфликта женщина в нижнем белье несколько раз ударила свою знакомую рукой и ножом, после чего скрылась.

Пострадавшая госпитализирована.

Агрессивную женщину задержали на улице Красного Курсанта. Она ходила там в нижнем белье и с ножом в руке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.