Видео: полуголая женщина избила и порезала знакомую, а потом пошла гулять по Петербургу с ножом в руке

По информации ivbg.ru, 12 апреля около 13:00 в квартире на улице Малая Зеленина в Санкт-Петербурге во время конфликта женщина в нижнем белье несколько раз ударила свою знакомую рукой и ножом, после чего скрылась.
Пострадавшая госпитализирована.
Агрессивную женщину задержали на улице Красного Курсанта. Она ходила там в нижнем белье и с ножом в руке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
«Не убивайте, пожалуйста!»: грабитель зарезал продавца в магазине Петербурга. Женщина молила о пощаде – видео
Мужчина в маске и капюшоне зашел в магазин, нанес продавщице около 20 ударов ножом и ушел, забрав с собой одну...
19.02.2022 1776