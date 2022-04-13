По информации ivbg.ru, в Лужском районе раскрыто хищение дизельного топлива из тепловоза. Воры задержаны с поличным – ими оказались 31-летний машинист и 32-летний помощник машиниста.

Ночью на территории железнодорожной станции Луга-1 сообщники разлили украденное топливо в пластиковые емкости и в момент их погрузки в автомобиль были задержаны.

Общий объем похищенного – 217 литров. Стоимость – около 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ворам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.