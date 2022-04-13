ВЦИОМ: 85% россиян запаслись продуктами

Россияне стали массово делать продуктовые запасы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

— 85% опрошенных сообщили, что имеют продуктовые запасы. В сравнении с 1992 годом этот показатель увеличился на 14 п.п. (1992 год – 72%). Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%), – говорится в исследовании.

В 90-х продовольственные запасы делали из-за страха отсутствия продуктов в продаже. Сейчас же мотивация иная: 46% опрошенных опасаются повышения цен. Этот страх есть у 46% населения в городах-миллионниках, а также в населенных пунктах, где проживают от 500 до 900 тысяч граждан (47%). В мегаполисах основной мотивацией люди называют опасение отсутствия продуктов в продаже (38%), а из-за страха повышения цен делают запасы около трети респондентов (35%).