Дожди и до +11°C днем — погода в Ленобласти на 14 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС по Ленобласти предупреждает о заморозках в ночь на 14 апреля. В дневное время погода обещает быть боле благоприятной.

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Фото: МЧС России Главное управление по Ленинградской области

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. В ночное время ожидаются заморозки до -9°C, днем столбики термометров будут показывать плюс.

Ночью без существенных осадков, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер ночью западный, юго-западный 2-5 м/с, днем южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 гр., местами до -9 гр., днем +6…+11 гр., у водоемов местами до +3 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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12.04.2022 119
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