Владелец шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica закрыл к ним доступ в России

Сайт американской компании Monotype доступен. Однако при попытке оформить подписку для скачивания шрифтов появляется сообщение: «Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту».
Это ограничение актуально для российских пользователей. Если сайт открыть при помощи VPN, все работает. Владелец шрифтов пока не комментировал ситуацию.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской it-компании, о проблеме с доступом к шрифтам известно с 11 апреля, хотя никто не получал уведомление от Monotype.
Вам будет интересно
Потому что русские: как россиян притесняют за рубежом по национальному признаку просто потому что могут
Знаменитых русских музыкантов, которым рукоплескал весь мир, сегодня принуждают публично осудить свою Родину под угрозой разрыва контрактов. Спорт вне политики,...
04.03.2022 1755