Владелец шрифтов Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica закрыл к ним доступ в России

Сайт американской компании Monotype доступен. Однако при попытке оформить подписку для скачивания шрифтов появляется сообщение: «Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту».

Это ограничение актуально для российских пользователей. Если сайт открыть при помощи VPN, все работает. Владелец шрифтов пока не комментировал ситуацию.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской it-компании, о проблеме с доступом к шрифтам известно с 11 апреля, хотя никто не получал уведомление от Monotype.