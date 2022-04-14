Дрозденко: мы производим 42% всех продуктов питания Северо-Запада

На этом ленинградские аграрии не собираются останавливаться и планируют увеличить объемы производства

«Сегодня мы производим 42% всех продуктов питания Северо-Запада. Для проведения весенних полевых работ созданы благоприятные условия, мы обеспечены всем необходимым. Будем и дальше контролировать наличие средств и возможностей, чтобы осенью мы были с хорошим урожаем», — отметил губернатор Ленобласти на коллегии регионального комитета по АПК.

Губернатор особо подчеркнул, что в условиях санкционного давления важно удержать все показатели на высоком уровне, обеспечить продовольственную безопасность страны и ускорить процесс импортозамещения.

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Напомним, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.

А принять участие в «Агростартапе» и получить гранты от правительства Ленобласти могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.