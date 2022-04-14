Ленобласть организует сбор посевного материала для Донбасса

Губернатор Ленобласти обратился к землякам с просьбой поддержать коллег из ДНР и ЛНР, оказавшихся в сложной ситуации и помочь с посевной.
Руководители ведущих предприятий АПК области поддержали инициативу.
Сегодня в Ленобласти запас семян яровых зерновых культур составляет 110% от собственных потребности, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100 % от потребности. По прогнозу, полевые работы в регионе начнутся в конце апреля 2022 года, всего же сев 2022 года запланировано провести на площади 67 тыс. га, 103,2% к 2021 году.
Напомним, что в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.
А принять участие в «Агростартапе» и получить гранты от правительства Ленобласти могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.