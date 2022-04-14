Дождь, мокрый снег и до +8°C днем — погода в Ленобласти на 15 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Синоптики обещают ненастную погоду на территории Ленобласти в ближайшие сутки.

b21dce7c6fbaa9296e00a1c1cd0ab4d1
Фото: МЧС России Главное управление по Ленинградской области

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода с прояснениями. В ночное время столбики термометра наконец начнут показывать слабый плюс, однако омрачат наступившее тепло осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-восточный, северный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем +3…+8 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Вам будет интересно
Дождь, мокрый снег и до +8°C днем — погода в Ленобласти на 15 апреля туман, снег, синоптики, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть
Подготовка к ЕГЭ в России подорожает на 10-50 %
Порядка 60 процентов репетиторов планируют увеличить стоимость своих услуг. Некоторые собираются повысить цены сразу на 50%. Почти 60% педагогов, оказывающих...
14.04.2022 93
Автор