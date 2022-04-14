Дождь, мокрый снег и до +8°C днем — погода в Ленобласти на 15 апреля

Синоптики обещают ненастную погоду на территории Ленобласти в ближайшие сутки.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода с прояснениями. В ночное время столбики термометра наконец начнут показывать слабый плюс, однако омрачат наступившее тепло осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-восточный, северный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днем +3…+8 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.