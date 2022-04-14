В результате обстрела поселка в Брянской области пострадало порядка 100 домов

Примерно 100 жилых построек в поселке Климово получили разрушения после обстрела со стороны Украины. Две постройки сгорели.

Об этом 14 апреля сообщает губернатор области Александр Богомаз. Авиаудар был нанесен по поселку городского типа Климово.

Туда прилетело девять снарядов. Они знали, куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и почти 100 домам нанесен ущерб различной степени тяжести, — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия-24».

На данный момент это уже четвертая диверсия на территории России со стороны Украины. Ранее в Брянской области был обстрелян поселок Климово. Незадолго до этого происшествия, ВСУ также нанесли удары из минометов по погранпункту «Новые Юрковичи», где в этот момент находилось более 30 беженцев, направляющихся в Россию. Также был обстрелян населенный пункт в Брянской области.

Ранее Минобороны РФ пригрозило Украине жестким ответом на попытки атаковать границу России. Судя по происходящему, ВСУ не намерены следовать предупреждению.