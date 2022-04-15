Шествие Бессмертного полка в Петербурге пройдет 9 мая по Невскому проспекту

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на руководителя регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Юрия Лелюха.

«Совместно с администрацией Петербурга мы начали подготовку к очному шествию Бессмертного полка по Невскому проспекту, как в 2019 году. О времени начала шествия и месте формирования колонны полка мы сообщим на следующей неделе, после завершения всех согласований с органами власти», – сообщил Юрий Лелюх

По словам представителя движения, в Смольном поддерживают очный формат шествия в 2022 году и оказывают региональному отделению «Бессмертный полк России» необходимую помощь.