В Кудрово на несколько дней отключат горячую воду

Подача горячей воды в Кудрово будет прекращена с 30 мая по 8 июня. Возобновится – 9 июня в 10:00. За это время АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет профилактические работы на сетях.
В рамках работ пройдет техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, восстановление и перекладка коммуникаций, реконструкция центральных тепловых пунктов.
О начале и окончании профилактических работ можно узнавать здесь.
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