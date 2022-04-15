В Кудрово на несколько дней отключат горячую воду

Автор: Сергей Агутин
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Подача горячей воды в Кудрово будет прекращена с 30 мая по 8 июня. Возобновится – 9 июня в 10:00. За это время АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет профилактические работы на сетях.

В рамках работ пройдет техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, восстановление и перекладка коммуникаций, реконструкция центральных тепловых пунктов.

О начале и окончании профилактических работ можно узнавать здесь.

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