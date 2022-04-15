Житель Коми задержан за поджог ТЦ в Никольском

По информации ivbg.ru, 14 апреля около 01:00 сообщили о пожаре в зоне разгрузки ТЦ «Никольский пассаж» на Советском проспекте в Никольском Тосненского района. Пламя повредило раму стеклопакета, дверь и разгрузочные тележки.

Рядом с местом происшествия задержан подозреваемый в причастности к возгоранию – им оказался 27-летний безработный житель Коми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что два года назад ныне задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу.