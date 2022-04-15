Для петербургских школьников посещение кино может стать бесплатным

В Северной столице рассматривается возможность предоставить школьникам бесплатное посещение кинотеатров.
Смольный изучает возможность субсидировать билеты в кинотеатры для школьников. Данная инициатива сможет решить сразу две проблемы — обеспечить дополнительный досуг обучающимся, а также оказать поддержку кинотеатрам, чьи доходы сильно упали.
Пресс-служба администрации города сообщает, что данное предложение обсуждалось 15 апреля на заседании координационной группы под руководством вице-губернатора Алексея Корабельникова.
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