С понедельника дети из Мариуполя приступят к учебе в Тихвине

Школьников будут возить в учебное заведение на двух автобусах.
В администрации Тихвинского района сообщили, что в понедельник, 18 апреля, приехавшие из Мариуполя ребята пойдут в школу Тихвина.
Утром школьников из Царицына Озера будут забирать два автобуса, а обратно дети будут добираться самостоятельно.
Отмечается, что ребятам вручили специальные проездные билеты. В свою очередь в администрации отметили, что школу Тихвина будут посещать 68 учеников из Мариуполя.
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