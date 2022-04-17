С понедельника дети из Мариуполя приступят к учебе в Тихвине

Школьников будут возить в учебное заведение на двух автобусах.

В администрации Тихвинского района сообщили, что в понедельник, 18 апреля, приехавшие из Мариуполя ребята пойдут в школу Тихвина.

Утром школьников из Царицына Озера будут забирать два автобуса, а обратно дети будут добираться самостоятельно.

Отмечается, что ребятам вручили специальные проездные билеты. В свою очередь в администрации отметили, что школу Тихвина будут посещать 68 учеников из Мариуполя.