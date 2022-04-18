В России на четверть снизят выпуск упаковочного картона

Причиной сокращения производства на упаковочный картон стало падение спроса. Однако, как заявил в Минпромторге, на данный момент ни одно предприятие не остановило работу при общем замедлении темпов производства.

О ситуации на рынке картона в разговоре с РБК рассказал Андрей Гурьянов, гендиректор Лиги переработчиков макулатуры (включает 70 предприятий, которые перерабатывают 80% макулатуры в России).

По его словам, спрос на отечественный тарный картон, применяемый в производстве упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля сократился на 25–30% (112–134 тысяч т в месяц).

Согласно статистике, рынок тарного картона в прошлом году вырос на 6%, до уровня 5,39 млн т. Из этого объема на экспорт отправлялось 23%. Но, как рассказал Гурьянов, в текущих условиях падения спроса российские крупнейшие производители картона были вынуждены сократить его выпуск в этом году на 25%.

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Что касается варианта с привлечением новых заказов через резкое снижения цен, то это, как считает эксперт, оказалось бы худшим решением.

— … Демпинг сам по себе неспособен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль, — добавил Гурьянов, отмечая, что производители стремятся удержать цены на уровне февраля, в радиусе 51 тыс. до 68 тыс. руб. за тонну (без НДС).

Цены варьируются в зависимости от типа тарного картона.