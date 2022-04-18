Участок дороги Лужицы — Первое Мая отремонтирую летом 2022 года

Работы по ремонту дороги пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В общей сложности будет обновлено четыре километра трассы от моста через реку Луга в поселке Усть-Луга через старинную деревню Выбье.

«Эта часть Кингисеппского района сейчас активно развивается, поэтому совершенствование дорожной инфраструктуры тут необходимо. С просьбой провести ремонт дороги к нам ранее обращались жители Усть-Луги, Краколья и деревни Выбье», — рассказал глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Кроме того, в скором времени «Ленавтодор» планирует заключить первый контракт на ремонт 11-километрового участка дороги Псков — Кингисепп — Краколье.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».