Сергей Перминов: «Наш путь в импортозамещении – между Сциллой и Харибдой»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор РФ Сергей Перминов 18 апреля в эфире парламентского телеканала «Вместе-РФ» обсудил вопросы импортозамещения и экономики в период санкций.
Парламентарий отметил, что импорт будет замещаться по приоритетным направлениям, среди которых автомобиле- и авиастроение, а также фармакология.
Парламентарий также отметил важность выверенного баланс бюджетов, ведь снижение налогов не может не сказаться на их наполняемости.
Парламентарий сообщил, что идея организации реестра заменимости товаров и масштабирования производств будет рассматриваться уже в апреле 2022 года.
Парламентарий затронул участие предприятий Ленинградской области в сетевой акции #МыРаботаем.
Ленинградская область – один из топ-регионов по регистрациям субъектов малого и среднего предпринимательства. Руководство области рассматривает масштабные меры поддержки туризма, а также введение новых рекреационных зон.