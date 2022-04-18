Сергей Перминов: «Наш путь в импортозамещении – между Сциллой и Харибдой»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор РФ Сергей Перминов 18 апреля в эфире парламентского телеканала «Вместе-РФ» обсудил вопросы импортозамещения и экономики в период санкций.

Парламентарий отметил, что импорт будет замещаться по приоритетным направлениям, среди которых автомобиле- и авиастроение, а также фармакология.

«Нам сейчас надо пройти «между Сциллой и Харибдой», потратив деньги только туда, где мы получим эффект. Важен и очень быстрый эффект, и отложенный эффект. И нам нужно обратить особое внимание на отрасль высоких технологий», – объяснил Сергей Перминов

Парламентарий также отметил важность выверенного баланс бюджетов, ведь снижение налогов не может не сказаться на их наполняемости.

«Меры по дополнительной поддержке субъектов МСП будут «стоить» около четверти миллиарда. А в защиту детей направим дополнительно полмиллиарда», – сообщил Сергей Перминов

Парламентарий сообщил, что идея организации реестра заменимости товаров и масштабирования производств будет рассматриваться уже в апреле 2022 года.

«Наши западные оппоненты нарушают право частной собственности, а мы в этой ситуации ведем себя по-джентельменски. В Госдуму внесен законопроект, определяющий порядок внешнего управления: этот новый режим позволяет в интересах людей зафиксировать статус-кво и дать время разобраться», – рассказал Сергей Перминов

Парламентарий затронул участие предприятий Ленинградской области в сетевой акции #МыРаботаем.

«Земляки не подвели! Наш регион – это сельскохозяйственный лидер и драйвер, обеспечивающий порядка 40% продуктов в Северо-Западном федеральном округе», – отметил Сергей Перминов

Ленинградская область – один из топ-регионов по регистрациям субъектов малого и среднего предпринимательства. Руководство области рассматривает масштабные меры поддержки туризма, а также введение новых рекреационных зон.