Эрмитаж расширит увеличит число льготных билетов для посетителей

Автор: Анастасия Щербакова
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Музей просубсидирует льготное посещение из собственных доходов.

Уже с 19 апреля Эрмитаж расширит список льгот для посетителей, передает пресс-служба музея.

Так, пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России смогут посещать Музей Императорского фарфорового завода бесплатно. Кроме того, для них действует бесплатное посещение Главного штаба и льготная цена в Главный музейный комплекс.

Также расширен список тех, кто может воспользоваться льготами. К ним теперь относятся многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и ветераны боевых действий.

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12.04.2022 271
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