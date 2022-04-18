Эрмитаж расширит увеличит число льготных билетов для посетителей

Музей просубсидирует льготное посещение из собственных доходов.

Уже с 19 апреля Эрмитаж расширит список льгот для посетителей, передает пресс-служба музея.

Так, пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России смогут посещать Музей Императорского фарфорового завода бесплатно. Кроме того, для них действует бесплатное посещение Главного штаба и льготная цена в Главный музейный комплекс.

Также расширен список тех, кто может воспользоваться льготами. К ним теперь относятся многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и ветераны боевых действий.