Спасатели Ленобласти поделились итогами работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 18 апреля.

Так, в период с 11 по 17 апреля поисково-спасательные подразделения привлекались 20 раз. Среди них пять спасательных операций на водных объектах, в результате которых было спасено 2 человека, еще 6 помочь не удалось, они погибли.