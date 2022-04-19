Школьница из Ломоносова рассказала о домогательствах 55-летнего отца

По информации ivbg.ru, 18 апреля в полицию обратились сотрудники школы в Ломоносове. Их 16-летняя воспитанница рассказала им о развратных манипуляциях ее 55-летнего отца в январе 2021 года в квартире в Санкт-Петербурге.

Установлено, что речь идет о мужчине, который в прошлом занимался строительным бизнесом. Его фамилию можно встретить среди совладельцев и руководителей двух дачных некоммерческих партнерств в Ленинградской области.

Материал передан в следственный отдел Приморского района, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.