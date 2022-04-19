Гимн России будут исполнять в начале учебной недели в каждой школе с 1 сентября

Как сообщил 19 апреля глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, исполнение гимна и поднятие флага России в начале каждой учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября 2022 года.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», – заявил Сергей Кравцов

Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести в учебные учреждения начального и среднего образования государственную символику.