До 2031 года в Санкт-Петербурге планируется закупить 950 новых вагонов в рамках масштабного обновления подвижного состава метрополитена. Из них 72 вагона планируется приобрести уже в 2022 году.

На эти цели Санкт-Петербургу из Фонда национального благосостояния выделят 96 млрд рублей.

Также в 2022-2023 годах планируется приобрести 286 троллейбусов и 192 трамвая. Их произведут российские и белорусские заводы.