До 2031 года в Санкт-Петербурге планируется закупить 950 новых вагонов в рамках масштабного обновления подвижного состава метрополитена. Из них 72 вагона планируется приобрести уже в 2022 году.
На эти цели Санкт-Петербургу из Фонда национального благосостояния выделят 96 млрд рублей.
Также в 2022-2023 годах планируется приобрести 286 троллейбусов и 192 трамвая. Их произведут российские и белорусские заводы.
Вам будет интересно
Торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи товаров из России и Белоруссии. Последствия этого решения теперь можно наблюдать...
16.03.2022 1376