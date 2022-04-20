Минпросвещения порекомендует школам собирать у учеников телефоны перед уроками

Министр просвещения России Сергей Кравцов озвучил инициативу по изъятию телефонов у учеников перед уроками.
Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы. Он озвучил ряд предложений, которые планируется направить в общеобразовательные организации уже в мае текущего года.
Одна из инициатив касается мобильных телефонов.
По его словам, воспользоваться смартфоном ученик сможет только в том случае, если об этом попросит педагог в рамках учебного процесса. Министр отметил, что соответствующие рекомендации получат школы во всех регионах России.
После того, как их обсудят на августовских совещаниях, 1 сентября в каждой школе смогут самостоятельно принимать решение, как применить данные предложения. Кравцов добавил, что они позволят систематизировать работу в школах.