Минпросвещения порекомендует школам собирать у учеников телефоны перед уроками

Министр просвещения России Сергей Кравцов озвучил инициативу по изъятию телефонов у учеников перед уроками.

Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы. Он озвучил ряд предложений, которые планируется направить в общеобразовательные организации уже в мае текущего года.

Одна из инициатив касается мобильных телефонов.

ТАСС. — Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс, — цитирует Кравцова

По его словам, воспользоваться смартфоном ученик сможет только в том случае, если об этом попросит педагог в рамках учебного процесса. Министр отметил, что соответствующие рекомендации получат школы во всех регионах России.

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После того, как их обсудят на августовских совещаниях, 1 сентября в каждой школе смогут самостоятельно принимать решение, как применить данные предложения. Кравцов добавил, что они позволят систематизировать работу в школах.