Число погибших от коронавируса в Ленобласти за 2021 год составило 2,7 тысяч человек

За прошлый год Covid-19 забрал жизни 2744 жителей Ленобласти.
Такие данные озвучил Александр Дрозденко в ходе своего выступления в ЗакСе Ленобласти в среду, 20 апреля.
Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 1 млн человек. При этом, пиковое значение госпитализированных в стационары области составило 3 406 человек. для сравнения, сейчас ковид-больными занято немного большее 700 коек.
Глава Ленобласти также отметил пользу введённой системы «Светофор», согласно которой вводились ограничения в зависимости от уровня заболеваемости вирусом на той или иной территории региона. Чек-листы помогали контролировать качество оказания медпомощи в прививочных пунктах и госпиталях. Врачам на протяжении всего времени бушующей пандемии выплачивались надбавки.
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