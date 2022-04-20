Число погибших от коронавируса в Ленобласти за 2021 год составило 2,7 тысяч человек

Автор: Анастасия Щербакова
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За прошлый год Covid-19 забрал жизни 2744 жителей Ленобласти.

Такие данные озвучил Александр Дрозденко в ходе своего выступления в ЗакСе Ленобласти в среду, 20 апреля.

Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 1 млн человек. При этом, пиковое значение госпитализированных в стационары области составило 3 406 человек. для сравнения, сейчас ковид-больными занято немного большее 700 коек.

Глава Ленобласти также отметил пользу введённой системы «Светофор», согласно которой вводились ограничения в зависимости от уровня заболеваемости вирусом на той или иной территории региона. Чек-листы помогали контролировать качество оказания медпомощи в прививочных пунктах и госпиталях. Врачам на протяжении всего времени бушующей пандемии выплачивались надбавки.

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20.04.2022 125
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