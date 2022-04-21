Мариуполь взят под контроль — Шойгу

Об этом он лично доложил Владимиру Путину.
По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, украинский Мариуполь взят под контроль.
Он отметил, что при освобождении города более 4 тысяч украинских бойцов выли уничтожены, 1478 сдались в плен, а оставшаяся группировка, которая насчитывает около 2 тысяч блокирована в промзоне завода «Азовсталь».
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20.04.2022 137