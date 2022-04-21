Мариуполь взят под контроль — Шойгу

Об этом он лично доложил Владимиру Путину.

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, украинский Мариуполь взят под контроль.

Он отметил, что при освобождении города более 4 тысяч украинских бойцов выли уничтожены, 1478 сдались в плен, а оставшаяся группировка, которая насчитывает около 2 тысяч блокирована в промзоне завода «Азовсталь».