Мариуполь взят под контроль — Шойгу

Автор: Александр Селиванов
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Об этом он лично доложил Владимиру Путину.

2022-04-21_13-18-50
Источник: Россия 24

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, украинский Мариуполь взят под контроль.

Он отметил, что при освобождении города более 4 тысяч украинских бойцов выли уничтожены, 1478 сдались в плен, а оставшаяся группировка, которая насчитывает около 2 тысяч блокирована в промзоне завода «Азовсталь».

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20.04.2022 137
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